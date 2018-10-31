عاقبت محكمة أمريكية، أمس الثلاثاء، الجزائري الأيرلندي علي شرف دعماش بالسجن 15 عاما، بعد أن كان قد أقر في جويلية الماضي بأنه مذنب في اتهامات تتعلق بالإرهاب وجهت إليه، وفق ما أفاد الادعاء العام في فيلادلفيا.

وكان دعماش المعروف باسم "الراية السوداء" تم توقيفه في إسبانيا عام 2015 للاشتباه بوضعه مخططا لقتل رسام كاريكاتور سويدي قام برسم النبي محمد (ص)، وتم تسليم دعماش البالغ من العمر 53 عاما إلى الولايات المتحدة عام 2017، حيث اتهم بأنه زعيم خلية إرهابية تخطط للقيام بهجمات في أوروبا وجنوب آسيا.

وقال المدعي العام الأمريكي، وليام ماكسوين في بيان "يمثل الحكم اليوم نهاية محاكمة طويلة وشاقة امتدت على مدى أكثر من 9 سنوات، وشملت 4 متهمين و5 متآمرين لم تكشف هويتهم، وتطلبت عدة اعتقالات دولية منسقة وطلبين اثنين لتسلم مجرمين"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".



ونقلت "فرانس برس" عن ماكسوين قوله: أن دعماش توصل بعد مفاوضات إلى اتفاق مع المحكمة يقر فيه بذنبه مقابل قبوله بالسجن 15 عاما وامتناعه عن الاستئناف.