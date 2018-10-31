يشارك المنتخب الجزائري لكرة القدم (سيدات) في المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم (كان-2018/غانا) بهدف المرور للدور الثاني حسب ما أوضحته اليوم (الأربعاء) المدربة راضية فرتول.

وصرحت اللاعبة الدولية سابقا خلال ندوة صحفيه عقدتها اليوم الأربعاء بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) قائلة:"لقد بلغ الفريق الوطني المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم في أربع مناسبات، دون أن يتمكن من الخروج من مرحلة المجموعات. لذا لو ننجح هذه المرة في غانا في التأهل للدور الثاني، سيكون ذلك سابقة أولى".

واعترفت فرتول بأن "المهمة ستكون صعبة"، كون المنتخب الجزائري متواجد في المجموعة الأولى التي تضم أيضا، البلد المنظم، غانا، والكاميرون، (الوصيف)، إضافة إلى مالي، لكنها أكدت بأنه ستبذل المستحيل ولعب كل أوراقها لبلوغ الهدف المنشود.

وقالت المدربة الجزائرية في هذا الصدد:"سبق لنا وواجهنا كل منافسينا في السابق وهو ما يشكل ورقة لا يستهان بها، كما يعطينا فكرة واضحة عن طريقة لعب كل منتخب"، مضيفة بأنها ستسير المنافسة لقاء بلقاء، مستهدفة في ذلك أحسن نتيجة ممكنة في كل خرجة.

فرتول التي عينت يوم 30 سبتمبر الماضي على رأس العارضة الفنية النسوية خلفا للمدرب السابق عز الدين شيح، تقول بأنها لم تستفد سوى من شهر واحد لتحضير هذه المنافسة القارية لكنها تؤكد بأنها عملت بما فيه "الكفاية لتحسين مردود المجموعة" والسماح لها باحتمال بلوغ الهدف المسطر.

"لقد توليت هذه المهمة يوم 30 سبتمبر حيث شرعت في إعداد التقييم العام في اليوم الموالي، أي 1 أكتوبر. وكانت أول ملاحظة تتمثل في نقص بدني كبير لدى اللاعبات، وهذا شيء طبيعي حيث كن في راحة منذ شهر جوان. وشرعت في التربص الأول بتيكجدة في سد هذا النقص على المستوى البدني، والشروع في التربص الموالي في العمل التقني-التكتيكي".

وأضافت فرتول:"في التربص الثالث وبفضل التنسيق المباشر مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، استفدنا من تربص ما قبل تنافسي بالمغرب، قمنا خلاله بخوض مباراتين وديتين. فهي تجربة مفيدة للغاية، حيث نتمنى وضع اللمسات الأخيرة في التربص الأخير المقرر ابتداء من 5 نوفمبر بأبيدجان".

وتجري نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2018 من 17 نوفمبر إلى 1 ديسمبر بغانا، حيث تضم المجموعة الأولى علاوة على الجزائر، الكاميرون، مالي ومنتخب البلد المنظم، غانا، فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات نيجيريا (حاملة اللقب)، جنوب إفريقيا، زامبيا وكينيا. وقد تم دعوة هذه الأخيرة بعد إقصاء منتخب غينيا الاستوائية من قبل الكاف. وستمثل المنتخبات الثلاثة الأولى، القارة السمراء في مونديال 2019 المقرر بفرنسا.