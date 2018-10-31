وضعت مساء اليوم قباضة بريد الجزائر بعين بوسيف جنوبي المدية رهن النظر في عملية تفتيش فجائية، تحت حراسة أمنية مشددة، فيما وردت أخبار موازاة معها عن اختفاء غامض لمديرها الذي طالت الحراسة منزله بحسب شهود عيان اشتباها في وقوع اختلاس هام لم يتحدد حجمه أو طريقته. في انتظار ما تكشف عنه هذه العملية ،التي تجري بحضور المديرة الولائية لبريد الجزائر.

للتذكير فإن آخر عملية تفتيش مالية روتينية تمت بالقباضة البريدية ذاتها حسب الرزنامة المعمول بها سنويا من قبل المديرية الولائية لبريد الجزائر لم يمر عليها سوى أسبوعين.