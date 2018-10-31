عاد ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة بشكل أسرع مما كان متوقعا اليوم الأربعاء حيث يواصل المهاجم تعافيه من كسر في الذراع أبعده عن انتصارين على إنتر ميلان وريال مدريد.

وكان من المفترض أن يغيب المهاجم الأرجنتيني لثلاثة أسابيع بعد إصابته بكسر في عظمة في الذراع اليمنى في 20 أكتوبر خلال مباراة أمام اشبيلية لكن تقارير في إسبانيا رجحت احتمال عودة ميسي للفريق الأول بشكل أسرع مما كان متوقعا.

وسيغيب ميسي عن التشكيلة التي تخوض مباراة في كأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء كما من غير المرجح أن يشارك في مواجهة بدوري الدرجة الأولى الإسباني أمام رايو فايكانو يوم السبت.

ويواجه برشلونة منافسه إنتر ميلان في دوري الأبطال في التاسع من نوفمبر وبعدها سيلعب مع ريال بيتيس في الدوري في 11 نوفمبر.