كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه تم الشروع في التفاوض بين الطرفين الجزائري والفرنسي بخصوص أربعة ملفات لها صلة بتاريخ الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية و يتعلق الأمر بملفات الأرشيف واسترجاع جماجم الشهداء والمفقودين والتعويضات المتعلقة بالتفجيرات النووية بالجنوب الجزائري.

وقال زيتوني في تصريح للصحافة عقب تدشينه رفقة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ لعدة مرافق متعلقة بدور الشباب بعين البنيان وأولاد فايت وكذا عدة مرافق رياضية بكل من الحراش والهراوة وعين طاية أنه "هناك أربعة ملفات تتعلق بالحقبة الاستعمارية بين الطرفين الجزائري والفرنسي يتم حاليا التفاوض بشأنها من قبل لجان مشتركة ما عدا ملف الأرشيف الذي تعطل قليلا بسبب تنصيب مدير عام جديد للأرشيف الفرنسي"، مضيفا أن المفاوضات ستستأنف قريبا بخصوص هذا الملف.

وأكد أن عمليات التفاوض التي تقوم بها اللجان المكلفة بالملفات الأربع والمكونة من مختصين هي عمليات "حساسة وليست سهلة" و"تتطلب المثابرة والعمل الجاد" علما أن "فرنسا تحوز 475 كلم من الأرشيف المتعلق بالجزائر حسب ما أكده الوزير الفرنسي السابق المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة جان مارك دوتشيني"، يقول الوزير.

وأضاف أن الأرشيف الجزائري موزع على عدة وزارات بفرنسا على غرار وزارت الدفاع والعدل وقدماء المحاربين والداخلية حسبما أكده له الوزير الفرنسي السابق المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة.

وقال في ذات السياق أن" الجزائر لها أرشيف متعدد هناك ما هو موجود في وزارة المجاهدين وما هو موجود في أرض الواقع كخط شارل موريس والقنابل المزروعة وغيرها من المعالم علاوة على الأرشيف الذي استرجعته الدبلوماسية الجزائر بالخارج وكذا الأرشيف الذي يحوزه بعض المجاهدين والمختصين في بيوتهم متمنيا أن يسلموه لوزارة المجاهدين أو إلى مؤسسة الأرشيف الوطني".

وقال بخصوص ملف جماجم الشهداء أنه تم إنشاء لجنة متكونة من جميع الهيئات المختصة حيث انتقل المختصون مرتين إلى متحف الإنسان بباريس لإيجاد الكيفيات والميكانزمات لنقل الجماجم إلى الوطن.