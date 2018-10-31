قال متحدث أممي، الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "مستعد لتشكيل فريق دولي للتحقيق في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متى تلقى طلبا بذلك من قبل إحدى الدول الأعضاء المعنية بالموضوع في الأمم المتحدة".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "فرحان حق" بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان المسؤول الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك أسباب سياسية تحول دون دعوة الأمين العام لتشكيل فريق دولي للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي.

وأوضح حق أن الأمين العام تلقى بالفعل "استشارات قانونية من مستشاريه المعنيين بخصوص إمكانية قيامه بتشكيل فريق دولي" للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وأضاف أن غوتيريش "على دراية بالتطورات الأخيرة التي أعلنت في وقت سابق اليوم في تركيا بشأن مقتل الصحفي السعودي"، مؤكدا أن موقف الأمين العام كما هو ويتمثل في ضرورة "إطلاق تحقيقات عاجلة ومحايدة ومستقلة".