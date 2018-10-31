ستشهد المناطق الغربية للبلاد بدءا من ليلة الأربعاء أمطارا رعدية غزيرة، حسب ما أعلنته اليوم الأربعاء، نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية.

وحسب ذات النشرية فان هذه الأمطار الرعدية التي ستصل غزارتها إلى 20 ملم محليا تستمر من الساعة الحادية عشر (23 سا) من ليلة الأربعاء إلى غاية منتصف يوم غد الخميس وستشمل ولايات، تلمسان وعين تيمشنت ووهران ومستغانم ومعسكر وغيلزان وسعيدة وسيدي بلعباس.

كما تحذر هذه النشرية الخاصة من شدة الرياح تحت الرعود التي ستصحب هذه الأمطار على نفس المناطق.