زاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط في أكتوبر إلى أعلى مستوياته منذ 2016، حيث طغت زيادات الإنتاج بقيادة الإمارات العربية المتحدة وليبيا على انخفاض الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأظهر المسح الذي أجرته "رويترز" ونشرت نتائجه يوم الأربعاء أن المنظمة التي تضم 15 عضوا ضخت 33.31 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بزيادة 390 ألف برميل يوميا عن سبتمبر، وهو أعلى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ ديسمبر 2016.

كانت أوبك اتفقت في جوان على ضخ كميات أكبر من النفط بعد ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبح ارتفاع الأسعار وتعويض النقص المتوقع في الصادرات الإيرانية.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 86.74 دولار للبرميل في الثالث من أكتوبر، لكنها تراجعت بعد ذلك إلى 76 دولارا مع انحسار المخاوف من شح الإمدادات.

وتضمن اتفاق جوان عودة أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة إلى الامتثال بنسبة 100 بالمئة بتخفيضات الإنتاج التي بدأ تطبيقها في جانفي 2017، بعد شهور دفع فيها تدني الإنتاج في فنزويلا وأنجولا وغيرهما مستوى الامتثال بالتخفيضات إلى فوق 160 بالمئة.