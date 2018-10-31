تتسارع الأحداث في الأفالان وخارجه من أجل إنجاح مشروع العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رغم الخلافات بين مختلف أجنحة الحزب، مثلما هو الحال بين الأمين العام جمال ولد عباس ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.

خلفيات ما يمكن اعتباره أزمة بين ولد عباس ووزير الأفالان للعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، ترجع بالأساس إلى مبادرة هذا الأخير من أجل تشكيل فصيل تابع للأفالان يلجأ إليه في حالات الطوارئ لتغطية عجز الحزب العتيد في تحريك قواعده لمد الغطاء الحزبي على مشروع العهدة الخامسة.

وتقول الأصداء من داخل الأفالان إن ولد عباس لم يهضم مبادرة بدة حتى وإن كان هذا الأخير "العبد المأمور" في المسعى الذي يساعده في تجسيده أحد مستشاريه بالوزارة وقيادات غاضبة من ولد عباس، مثل حسين خلدون الذي جمد عضويته في المكتب السياسي قبل أكثر من عام بسبب خلاف معه.

وإن اعترف خلدون بوجود أزمة بين ولد عباس والقواعد النضالية وخاصة نخبة الإطارات التي توقفت عن النشاط بسبب أسلوب أدائه على رأس الأمانة العامة للحزب، إلا أن المبادرين إلى تأسيس "أفالان مواز" في شكل جمعية تخضع لقانون الجمعيات الجديد الصادر في 2013 تحت رقم 12-06 يضع هؤلاء في خانة الخارجين عن القانون!

وبالعودة إلى هذا الأخير، نجد أن المادة 13 منه، وتحديدا في الفصل الثاني المشتمل على حقوق الجمعيات وواجباتها، تنص صراحة على منع أي شكل من أشكال الارتباط بين الأحزاب والجمعيات، حيث تنص بوضوح: "تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية ولا يمكنها أن تكون لها أي علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها".

وبالنظر إلى المشروع التمهيدي لهذا الكيان المسمى "جمعية المنتخبين السابقين لحزب جبهة التحرير الوطني"، فإن ذلك يطرح عدة تساؤلات حول الطريقة التي ستتعامل بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع أصحابها، وإن كانت بعض الأخبار الآتية من الولايات تفيد بصدور تعليمات من أجل تقديم كل التسهيلات المعنوية والمادية لأصحاب المبادرة من أجل تسريع إنشاء مكاتبها الولائية والبلدية في أقرب الآجال.

كما أن وزير العلاقات مع البرلمان الذي يتردد داخل الحزب أن علاقته مع ولد عباس تشوبها بعض البرودة منذ فترة، إلا أن هذا الأخير قد يلتزم الصمت إزاء هذا "التمرد" المسموح به لاعتبارات يعرفها الأمين العام، أهمها وجود "إيعاز" من المحيط الرئاسي يأمر بذلك، وإلا لكان ولد عباس أول المنددين بخطوة محجوب بدة، كما لو أن ولد عباس كان راضيا عنها لكان أول المهللين والمطبلين لها! وما يعزز الشرخ القائم بين ولد عباس وإطاراته التصريح الذي أدلى به حسين خلدون لـ"الخبر"، نيابة عن زملائه المؤسسين في الجمعية المذكورة، حيث قال: "الأفالان تحت قيادة ولد عباس، وعلى رحابة هياكله، صار يضيق بمناضليه وإطاراته"، مؤكدا في السياق ذاته أن الجمعية تهدف لأن تصبح "فضاء غير منافس لأي حزب أو منظمة، كما أنها ليست بديلا سياسيا".

ويعترف حسين خلدون بأن المبادرة ترمي إلى جمع شتات الأفالان ليصبح هذا التكتل متنفسا لكل قدامى الأفالان من الإطارات، بهدف تعبئة طاقاتهم واستثمارها في إطار مسعى وطني يخدم مصالح الجزائر.

ويجري حاليا استكمال إجراءات التأسيس من خلال جمع استمارات المؤسسين والمنخرطين والوثائق الإدارية المطلوبة في قانون الجمعيات، على أن تسبق الاجتماع التأسيسي لقاءات جهوية لوضع دعائم المكاتب الجهوية والمحلية، مع توقع بإعلان التأسيس الرسمي قبل نهاية السنة الجارية.

ويطرح توقيت هذه المبادرة التي حظيت باهتمام الإعلام الرسمي ورعاية جهات حكومية لها عدة تساؤلات، لتزامنه مع حملة أحزاب الموالاة التي تناشد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الاستمرار في الحكم بعهدة خامسة، وسط رفض قاطع لها من جانب المعارضة، على أن تشكل هذه الخطوة نواة للجان المساندة للرئيس للمترشح، خاصة بعد فقدان لجان العهدات السابقة المصداقية وانقطاع تواصلها مع القواعد النضالية جراء الخلافات حول قوائم الترشيح في التشريعيات والمحليات 2017، التي عمقت الهوة بين قيادة الأفالان وهياكلها القاعدية.

وبالنسبة إلى خلدون فإنه "لو كان الحزب يسعني ويسع باقي الإخوان في الجمعية، لما كنا في حاجة إلى التفكير في إطلاق هذه المبادرة، لكن رغم ما يتوفر عليه الأفالان من هياكل ومساحات كثيرة إلا أنها ضاقت بنا وبغيرنا.. وإن الكثير من الإخوان يعانون من ضيق بيت الأفالان، بل يوجد من اختنقوا فيه بسبب ما نلاحظه من ممارسات وأخطاء قاتلة".