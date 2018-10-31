حذر الرئيس الإيراني حسن روحانى، اليوم الأربعاء، فى خطاب بثه التلفزيون الرسمى، الإيرانيين من أنهم قد يواجهون أوقاتا صعبة الايام القليلة المقبلة، لكنه قال إن الحكومة ستبذل ما في وسعها للتخفيف عنهم، وعليهم الوقوف معها فى وجه الضغوط "لتركيع أمريكا".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عدد من العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن في مايو أيار من الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يهدفون إلى وقف صادرات إيران النفطية بالكامل.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني وصفه لهذه الخطوة باعتبارها ”ظلما جديدا“ لا تخشاه حكومته.

لكنه أضاف ”واجه شعبنا خلال الشهور القليلة الماضية أوقاتا عصيبة ومن المحتمل أن تكون الشهور القليلة المقبلة صعبة. لكن الحكومة ستستغل كل طاقتها لتقليل هذه المشاكل“.

وارتفعت تكلفة المعيشة في الأشهر القليلة الماضية مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الاستغلال والفساد ردد المحتجون خلالها شعارات مناهضة للحكومة.

وسجل الريال الإيراني انخفاضات قياسية مقابل الدولار بسبب التهديد الذي تشكله إعادة فرض العقوبات الأمريكية والطلب القوي على الدولار بين الإيرانيين الذين يحاولون حماية مدخراتهم.