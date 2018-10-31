أصدرت شركة آبل الأميركية ورقة بحث بشأن شريحة "تي 2" (T2) الأمنية الجديدة التي تأتي في أجهزة "ماك بوك" (MacBook) الجديدة، وتوضح ورقة البحث بعض خصائص الأمان التي تقوم بها هذه الشريحة في حماية الجهاز من القرصنة أو المراقبة.

وتكشف الورقة أن الشريحة تقوم بقطع الاتصال بالميكروفون عند إغلاق الشاشة لضمان عدم تمكن أي شخص أو برنامج من التنصت على المستخدمين.

ونظرا لأن شريحة "تي2" جزء من مكونات الحاسوب الصلبة وليست برنامجا يمكن برمجته والتحكم فيه فإن جميع برامج التجسس لا تستطيع اختراقها والوصول إلى ميكروفون الجهاز.

كما تحتوي الشريحة الجديدة أيضا على معالج آمن لتشفير "بيانات نظام ملفات آبل" (Apple APFS)، وحماية عملية إقلاع الحاسوب عند التشغيل من الهجمات، وحماية خاصية "التعرف باللمس" (TouchID).

وتوفر الشركات الآن المزيد من الخيارات لضبط وضع الميكروفونات والكاميرات لتفادي تعرضها للقرصنة واستخدامها دون إذن أصحابها، فجهاز فيسبوك الجديد "بورتال" (Portal) يحتوي على زر مخصص لإيقاف تشغيل الكاميرا بشكل تام.

وتعتبر هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل شركة آبل لمنع المتسللين من الاستماع إلى محادثة المستخدمين، أما الكاميرا فهي غير متصلة عند إغلاق الشاشة، حيث مجال الرؤية الخاص بها محجوب تماما عندما تكون الشاشة مغلقة.