استغل وداد تلمسان تعثر الرائد أولمبي الشلف بميدانه أمام ترجي مستغانمم (2-2) ليقلص الفارق إلى نقطتين فقط، بعدما عاد بفوز ثمين من العاصمة ضد رائد القبة (1-2) في إطار مقابلات الجولة 12 للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد الزيانيين للنقطة 22 في المركز الثاني وراء أولمبي الشلف الذي حافظ على الصدارة بـ24 نقطة.

وفي مقابلة أخرى افتك اتحاد بسكرة المركز الثالث من مولودية العلمة بعدما أطاح به بنتيجة هدف لصفر ببسكرة.

ورفع "البساكرة" رصيدهم للنقطة 21، فيما تجمد رصيد "البابية" عند النقطة 19.

باقي النتائج جاءت على النحو التالي:

الأربعاء:

اتحاد البليدة - اتحاد الحراش 1 - 1

رائد القبة - وداد تلمسان 1 - 2

شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة 1 - 0

أولمبي الشلف - ترجي مستغانم 2 - 2

اتحاد بسكرة - مولودية العلمة 1 - 0

الخميس (1 نوفمبر 2018):

مولودية سعيدة - نجم مقرة (15:00 سا)

أمل بوسعادة -سريع غليزان (15:00 سا)

اتحاد عنابة - جمعية وهران (16:00 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 24 12

2. وداد تلمسان 22 12

3. اتحاد بسكرة 21 12

4. مولودية العلمة 19 12

5. نجم مقرة 17 11

--. ترجي مستغانم 17 12

--. شبيبة بجاية 17 12

8. مولودية سعيدة 16 11

9. اتحاد عنابة 15 11

--. سريع غليزان 15 11

11. أمل بوسعادة 14 11

12. شبيبة سكيكدة 12 12

13. جمعية وهران 11 11

14. رائد القبة 7 12

--. اتحاد الحراش 7 12

16. اتحاد البليدة 6 12.