أتفق الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن اليوم الأربعاء على تمديد عهدة المينورسو لستة اشهر الى غاية 31 أفريل 2019, حسبما ورد في المشروع النهائي للائحة حول الصحراء الغربية سيتم عرضها للتصويت.

وقد تم تأجيل التصويت على اللائحة الذي كان مرتقبا في البداية يوم الاثنين الماضي الى يوم الأربعاء لتمكين أعضاء مجلس الأمن من التشاور حول المشروع.

وإلى غاية الاثنين الماضي لم يتم مناقشة النص الا على مستوى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة واسبانيا وفرنسا).

وبينما طلب الأمين العام للأمم المتحدة تمديدها بسنة دفعت الإدارة الأمريكية للحصول على تجديد لستة أشهر من أجل ابقاء الضغط على طرفي النزاع المغرب والصحراء الغربية ليعودا الى طاولة المفاوضات.

ورغم حجم ضغطها وكثرة مناوراتها لم تفلح فرنسا في تغيير الموقف الأمريكي. كما أن الولايات المتحدة المنزعجة من توقف مسار السلام مقتنعة أن عهدة مدتها ستة أشهر هي الوسيلة الوحيدة لوضع حد للوضع القائم في الصحراء الغربية.