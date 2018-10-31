بعث تصريح لوزير السكن، عبد الوحيد طمار، خلال زيارته الأخيرة إلى بسكرة، الأمل لدى سكان هذه الولاية المستفيدين من تجزئات قطع أرضية خاصة، حيث أشار إلى إمكانية حصولهم على المساعدة المالية التي وعدوا بها في بداية المشروع، على غرار باقي ولايات الجنوب، وبأن الأمر قيد الدراسة. ويتوقع المستفيدون المعنيون أن يكون وزير الداخلية، نور الدين بدوي، قد تدخل ونبه إلى ضرورة تشجيع هذه الصيغة في البناء لأنها تتلاءم مع الطبيعة السكانية والمناخية للمنطقة، وأن الأمر يتعلق بمنطق الدولة في دفع عجلة التنمية في الجنوب. وسبق لـالخبر” عبر هذه الصفحة أن نقلت مناشدة مستفيدي بلدية الدوسن بنفس الولاية، وزير الداخلية التدخل من أجل الإفراج عن الإعانات المالية التي طالما انتظروها.