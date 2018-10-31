أعلنت مديرية تعاونية الحبوب والخضر الجافة بمدينة تيارت أن كمية الحبوب التي تم جنيها خلال الموسم الفلاحي الأخير بلغت مليونا وستمائة ألف قنطار، وقد قدم هذا الرقم لوزير الفلاحة، عبد القادر بوعزڤي، خلال زيارته الأخيرة للولاية. لكن بعد مغادرة الوزير عاصمة الرستميين مباشرة، نبه إطار من المديرية إلى أن قدرات الولاية التخزينية لا تتجاوز في كل الأحوال والحالات، الثمانية والعشرين ألف قنطار. فأين هي بقية الكمية المعلن عنها؟ وحسب نفس الإطار، فإن المصالح الفلاحية المحلية لم تحول أي كمية من الحبوب إلى ولاية أخرى.