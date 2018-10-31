أغلقت المفتشية البيطرية المذبح البلدي لبلدية الحروش في ولاية سكيكدة، نتيجة انعدام النظافة والظروف الصحية الملائمة لعرض اللحوم. وعلى النقيض من ذلك، فإن عملية غلق المذبح فتحت، من جهة أخرى، الباب أمام الذبح العشوائي داخل المذبح وهذا أيام العطل، وتباع اللحوم من دون مراقبة بيطرية ووسط ظروف تنعدم فيها أدنى شروط النظافة. ورغم هذا، هناك إقبال كبير على هذه اللحوم من قبل المواطنين دون مراعاتهم أن يحصل مكروه من وراء استهلاك هذه اللحوم غير المراقبة.