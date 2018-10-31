لم يهضم بعد موالو ولاية الجلفة والمناطق المجاورة لها، الزيادة غير المبررة في رسوم دخول سوق المواشي لبلدية البيرين، والتي ارتفعت منذ بداية السنة بصفة غير مبررة، حسبهم، رغم كون السوق المذكور، الذي يعتبر من أكبر أسواق الماشية في الجزائر، قد تم تأجيره بمبلغ معلوم وحددت رسوم الدخول إليه في دفتر الشروط بصفة نهائية بالنسبة للمواشي والأبقار إلى غاية انتهاء مدة العقد، لكن الموالين تفاجأوا بزيادة في الرسوم تراوحت بين 10 و100 دج للرأس الواحدة من الماشية والأبقار، ما يخالف، حسبهم، دفتر الشروط، في حين يؤكد مسير السوق حصوله على وثيقة من البلدية لرفع هذه الرسوم.