قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول "ينتهك قواعد القانون الدولي".

وأضاف بومبيو، خلال مقابلة مع الخدمة الإذاعية لشبكة "فوكس نيوز": "يعلم السعوديون أنه يتعين عليهم الكشف عن الحقائق"، محذرا "أن الوقت ليس في صالحهم".

وتابع الوزير: "ما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أمر مروع، وما تزال هناك الكثير من الأسئلة لم تتم الإجابة عنها بشأن ما حدث". مؤكدا إن بلاده "لن تعتمد على الآخرين في استخلاص الحقائق، بل ستحاول الوصول لذلك من خلال المعلومات التي تتلقاها".

وأوضح بومبيو، أن الولايات المتحدة ما تزال تريد الاحتفاظ بعلاقاتها الإستراتيجية مع السعودية على عدة أصعدة.

وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أمس الأربعاء، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر الفارط، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".