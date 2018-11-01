تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة تحت ضغط مؤشرات على زيادة الإمدادات ومخاوف متنامية من احتمال ضعف الطلب في ضوء توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم جانفي 37 سنتا أو 0.49 % إلى 74.67 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا إلى 65.02 دولار للبرميل

وجاء انخفاض الأسعار اليوم بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي.