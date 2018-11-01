لا يفكر المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بالعودة لقيادة الريال خلال الفترة الحالية، بعد إقالة خليفته جولين لوبيتيغي، إثر الهزيمة من برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 1-5.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية فإن زيدان لا يريد أبدا العودة إلى قيادة النادي الملكي رغم أن اللاعبين يرغبون بعودة زيزو مرة أخرى، وتم توصيل هذه الرغبة إلى إدارة النادي.

يُذكر أن إدارة الريال كانت قد تعاقدت مع جولين لوبيتيغي بعد رحيل زيدان إلا أن الأول لم ينجح في قيادة السفينة فتم إقالته من منصبه مؤخرا، والاعتماد على الأرجنتيني سانتياغو سولاري،بدلا منه، بشكل مؤقت.