أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رغبة مدينتي ميونيخ وسان بطرسبورغ في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الألماني والاتحاد الروسي أرسلا ما يفيد رغبة كل منهما في استضافة المباراة النهائية قبل الموعد النهائي للتقدم يوم الجمعة بينما لم يتقدم أي اتحاد آخر.

وترغب أيضا مدن فيينا وتفليس وأشبيلية في استضافة نهائي الدوري الأوروبي في العام ذاته فيما تريد براغ وغوتنبرغ استضافة نهائي دوري الأبطال للسيدات.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الرغبة في الاستضافة تختلف عن العرض الرسمي الذي يجب تقديمه في ملف كامل بحلول 15 فيفري لكن لا يحق لأي اتحاد لم يظهر رغبته في الاستضافة في التقدم بملف رسمي.

وستعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المدن الفائزة في ماي أو جوان من العام المقبل.