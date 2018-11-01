أعلنت فرق البحث في إندونيسيا، اليوم الخميس، عن تمكنها من انتشال أحد الصندوقين الأسودين للطائرة التابعة لشركة "ليون إير" التي تحطمت هذا الأسبوع قبالة جزيرة جاوة الإندونيسة وعلى متنها 189 شخصا.

وقال أحد الغطاسين يدعي "هيندرا" على متن سفينة "Baruna Jaya"،: "لقد حفرنا وقمنا بانتشال الصندوق الأسود" من تحت الحطام في قاع البحر.

وأضاف أن الصندوق الأسود كان برتقالي اللون، مشيرا إلى إنه لم يتضرر في الكارثة. ولم يدقق فيما إذا كان الحديث يدور عن صندوق مسجل مؤشرات التحليق أم صندوق مسجل صوت قمرة القيادة.