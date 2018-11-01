تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي أمس خلال عمليات متفرقة من توقيف 14 منقبا عن الذهب وحجزت عتاد وتجهيزات التنقيب ومركبات رباعية الدفع ببرج باجي مختار وعين قزام وتمنراست.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 أكتوبر 2018، إثر عمليات متفرقة ببرج باجي مختار وعين قزام وتمنراست، (14) منقبا عن الذهب وحجزت أربعة (04) أجهزة كشف عن المعادن وثلاث مطارق (03) ضغط وثلاثة (03) مولدات كهربائية وسبع (07) مركبات رباعية الدفع ومواد وأدوات تفجير، كما أوقفت ثلاثة (03) مهربين وضبطت (5.4) طن من المواد الغذائية موجهة للتهريب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، ثلاثة تجار (03) مخدرات وحجزت (533) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (20300) وحدة من المفرقعات بسطيف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من مستغانم وتمنراست (124) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.