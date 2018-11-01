سجلت الجزائر اللائحة 2440 في 2018 لمجلس الأمن الأممي المتعلقة بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، أن "الجزائر تسجل اللائحة 2440 (2018) التي صادق عليها مجلس الأمن والتي كرس من خلالها، مرة أخرى، ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير كسبيل وحيد لوضع حد نهائي للنزاع القائم منذ أكثر من أربعين سنة بين شعب الصحراء الغربية والمملكة المغربية".

وفي هذا الشأن، سجلت الجزائر بأن "مجلس الأمن يدعو مجددا طرفي النزاع، اللذين حددهما بشكل واضح، وهما المملكة المغربية و جبهة البوليساريو إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة و بحسن نية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يقبله الطرفان ويضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي".

وأضاف البيان، أن الجزائر "التي قدمت دوما، بصفتها بلد مجاور، دعمها الكامل لجهود الأمين العام و مبعوثه الشخصي قصد التوصل إلى حل سياسي عادل و مستدام يقبله الطرفان ويضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير، قد قبلت دعوة المبعوث الشخصي للمشاركة، بصفة بلد مجاور، في المائدة المستديرة المقررة يومي 05 و 06 ديسمبر المقبل بجنيف".

و تبقى "واثقة من أن المفاوضات المباشرة والصريحة والنزيهة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، هي وحدها الكفيلة بالتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وممارسات الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".