أكدت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية، أن الصحراويين "لن يتراجعوا و لن يستسلموا" أمام المحتل المغربي وهم كلهم عزم وتصميم على مواصلة النضال من أجل تحقيق الاستقلال، وحيت في الوقت ذاته الكفاح المتواصل للشعب الصحراوي بمختلف شرائحه من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير، وموقف الجزائر الثابث الداعم للقضية الصحراوية.

وجاء في رسالة لرئاسة الجمهورية الصحراوية بمناسبة ذكرى مرور 43 عاما على الاجتياح العسكري المغربي لأراضيه يوم 31 أكتوبر 1975، "في مثل هذا اليوم، لا بد من التوقف وقفة ترحم وإجلال على أرواح كل شهداء القضية الوطنية، من أمثال مفجر الثورة وقائدها الولي مصطفى السيد والرئيس الشهيد محمد عبد العزيز.

كما لا يمكن أن تمر المناسبة دون تقديم التحية والتقدير إلى جماهير انتفاضة الاستقلال وإلى بطلاتها وأبطالها وهم يخوضون المعركة في مقدمة الصفوف، ومعهم الشعب الصحراوي قاطبة، في كل مواقع تواجده".

ووجهت الرئاسة الصحراوية تحية تقدير إلى مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي المرابط في الميدان "متشبثا باستكمال مهمة التحرير و متحديا سياسات دولة الاحتلال المغربي القائمة على العدوان والتوسع وتدفق المخدرات وما لكل ذلك من دور حاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية".

كما حيا الشعب الصحراوي - حسب البيان - معتقلي اقديم إيزيك والصف الطلابي والمعتقلين الإعلاميين و المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، مؤكدا بأنه " بعد ثلاثة وأربعين عاماً من مواجهة الاحتلال المغربي وممارساته الوحشية الرهيبة، إنما يزداد وحدة وإجماعا، تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهبي وإصراراً على انتزاع حقوقه المقدسة في استكمال سيادة دولته على كامل ترابها الوطني".

وأشادت الرئاسة الصحراوية في بيانها، باسم الشعب الصحراوي، بمواقف الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الداعمة للقضية الصحراوية ولحق الشعوب المستعمرة في الحرية و الاستقلال، وفق ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.

وشددت الرئاسة الصحراوية في بيانها على أن "النصر حتمي و قريب، ولا تراجع ولا استسلام وأن المعركة مستمرة ومزيداً من الوحدة والالتحام والدولة الصحراوية المستقلة هي الحلي وقوة وتصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة".