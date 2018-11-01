عجلت الخسارة الأخيرة التي تلقاها فريق أولمبي المدية بعقر دياره أمام اتحاد العاصمة بواقع ثلاثة أهداف لهدف واحد في إطار الجولة الثانية عشر من المحترف الأول برحيل المدرب سعيد حموش.

وقررت إدارة الأولمبي في اجتماعها اليوم بفسخ عقد حموش الذي تقبل القرار، قائلا أنه تشرف بالعمل مع هذا الفريق العريق وشاكرا الإدارة على الثقة التي وضعتها فيه منذ انطلاق الموسم.

من جهته قال رئيس الأولمبي بوقلقال محفوظ أن المدرب حموش قام بعمل كبير منذ انتدابه إلا أن النتائج السلبية المحققة داخل الديار فرضت علينا إلزامية تغيير المدرب خدمة لمصلحة الفريق، وقال بوقلقال أن المسؤولية لا يتحملها المدرب فقط، فحتى اللاعبين الذين يعملون ولا يشرفون ألوان النادي، ليس في حاجة إليهم وهي إشارة منه أن هناك بعض اللاعبين أثبتت المقابلات التي خاضها الأولمبي أنهم لا يملكون مستوى المحترف الأول.

وفي انتظار انتداب الإدارة لخليفة حموش سيشرف على العارضة الفنية للفريق مساعد المدرب كمال حركابي خلال تنقل الأولمبي الاثنين المقبل إلى ملعب 20 أوت لمواجهة نصر حسن داي.