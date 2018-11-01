صرح الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو لصحيفة إسرائيلية أنه ينوي نقل سفارة بلده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وفي حال نفذ الرئيس المنتخب ذلك، ستكون البرازيل ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس بعد غواتيمالا والولايات المتحدة التي أثار قرارها المخالف لعقود من الدبلوماسية الأميركية، غضب الفلسطينيين.

وردا على سؤال لصحيفة "إسرائيل هايوم" حول نيته نقل السفارة إلى القدس التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية، قال بولسونارو إن إسرائيل يجب أن تكون حرة في اختيار عاصمتها.

وأضاف في مقابلة نشرت الخميس مع هذه الصحيفة لمؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "عندما كنت أُسأل خلال الحملة ما إذا كنت سأفعل ذلك بعد أن أصبح رئيسا، كنت أجيب بنعم، أنتم من يقرر ما هي عاصمة إسرائيل وليس الأمم الأخرى".

فاز بولسونارو (63 عاما) الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي أدلى خلال حملتها بتصريحات عنصرية.

واعترف الرئيس الأميركي في السادس من ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، متجاهلاً تحذيرات مختلف الأطراف.

ونقلت السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 14 ماي 2018 قبل أن تعلن غواتيمالا وبنما أنهما ستحذوان حذو واشنطن. لكن بنما تراجعت وأعادت سفارتها إلى تل أبيب.