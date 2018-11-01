الرابطة الثانية:النتائج الكاملة للجولة 12 والترتيب
أجريت اليوم الخميس ثلاث لقاءات في ختام الجولة الثانية عشر للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وافترق ناديا مولودية سعيدة ونجم مقرة على نتيجة التعادل بنتيجة (1-1)، فيما حقق اتحاد عناية فوزا مهما على جمعية وهران بهدف لصفر، كما حسم أمل بوسعادة مواجهته ضد سريع غليزان بهدف لصفر.
النتائج الكاملة والترتيب للجولة 12:
الأربعاء:
اتحاد البليدة - اتحاد الحراش 1 - 1
رائد القبة - وداد تلمسان 1 - 2
شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة 1 - 0
أولمبي الشلف - ترجي مستغانم 2 - 2
اتحاد بسكرة - مولودية العلمة 1 - 0
الخميس:
مولودية سعيدة - نجم مقرة 1 - 1
أمل بوسعادة -سريع غليزان 1 - 0
اتحاد عنابة - جمعية وهران 1 - 0
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي الشلف 24 12
2. وداد تلمسان 22 12
3. اتحاد بسكرة 21 12
4. مولودية العلمة 19 12
5. نجم مقرة 18 12
--. اتحاد عنابة 18 12
7. ترجي مستغانم 17 12
--. شبيبة بجاية 17 12
--. مولودية سعيدة 17 12
--. أمل بوسعادة 17 12
11. سريع غليزان 15 12
12. شبيبة سكيكدة 12 12
13. جمعية وهران 11 12
14. رائد القبة 7 12
--. اتحاد الحراش 7 12
16. اتحاد البليدة 6 12.