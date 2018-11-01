الرابطة الثانية:النتائج الكاملة للجولة 12 والترتيب

رياضة
1 نوفمبر 2018 () - إسلام.ب
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أجريت اليوم الخميس ثلاث لقاءات في ختام الجولة الثانية عشر للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وافترق ناديا مولودية سعيدة ونجم مقرة على نتيجة التعادل بنتيجة (1-1)، فيما حقق اتحاد عناية فوزا مهما على جمعية وهران بهدف لصفر، كما حسم أمل بوسعادة مواجهته ضد سريع غليزان بهدف لصفر.

النتائج الكاملة والترتيب للجولة 12:

الأربعاء:

اتحاد البليدة - اتحاد الحراش                1 - 1 

رائد القبة - وداد تلمسان                     1 - 2 

شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة                 1 - 0 

أولمبي الشلف - ترجي مستغانم             2 - 2 

اتحاد بسكرة - مولودية العلمة               1 - 0

 الخميس:

مولودية سعيدة - نجم مقرة               1 - 1

أمل بوسعادة -سريع غليزان             1 - 0

اتحاد عنابة - جمعية وهران             1 - 0

 

الترتيب                     نقاط         لعب

1. أولمبي الشلف          24          12  

2. وداد تلمسان            22          12

3. اتحاد بسكرة           21           12  

4. مولودية العلمة         19          12

5. نجم مقرة               18           12

--. اتحاد عنابة            18          12

7. ترجي مستغانم         17          12

--. شبيبة بجاية           17          12

--. مولودية سعيدة        17          12

--. أمل بوسعادة         17          12

11. سريع غليزان        15         12 

12. شبيبة سكيكدة       12          12

13. جمعية وهران      11          12

14. رائد القبة            7           12

--. اتحاد الحراش        7           12 

16. اتحاد البليدة         6           12.

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