أجريت اليوم الخميس ثلاث لقاءات في ختام الجولة الثانية عشر للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وافترق ناديا مولودية سعيدة ونجم مقرة على نتيجة التعادل بنتيجة (1-1)، فيما حقق اتحاد عناية فوزا مهما على جمعية وهران بهدف لصفر، كما حسم أمل بوسعادة مواجهته ضد سريع غليزان بهدف لصفر.

النتائج الكاملة والترتيب للجولة 12:

الأربعاء:

اتحاد البليدة - اتحاد الحراش 1 - 1

رائد القبة - وداد تلمسان 1 - 2

شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة 1 - 0

أولمبي الشلف - ترجي مستغانم 2 - 2

اتحاد بسكرة - مولودية العلمة 1 - 0

الخميس:

مولودية سعيدة - نجم مقرة 1 - 1

أمل بوسعادة -سريع غليزان 1 - 0

اتحاد عنابة - جمعية وهران 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 24 12

2. وداد تلمسان 22 12

3. اتحاد بسكرة 21 12

4. مولودية العلمة 19 12

5. نجم مقرة 18 12

--. اتحاد عنابة 18 12

7. ترجي مستغانم 17 12

--. شبيبة بجاية 17 12

--. مولودية سعيدة 17 12

--. أمل بوسعادة 17 12

11. سريع غليزان 15 12

12. شبيبة سكيكدة 12 12

13. جمعية وهران 11 12

14. رائد القبة 7 12

--. اتحاد الحراش 7 12

16. اتحاد البليدة 6 12.