توج اتحاد بلعباس اليوم الخميس بالكأس الممتازة بعد فوزه على شباب قسنطينة بهدف لصفر على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ولم يرق اللقاء إلى تطلعات جماهير الفريقين التي تنقلت إلى مدينة الورود، وشهد فرصا قليلة من الجانبين، حيث انتظر الجميع حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليعلن الحكم عن ضربة جزاء لـ"المكرة" بعد الخطأ الذي ارتكبه مدافع "السنافر" عروس على المهاجم المخضرم سوقر في منطقة الجزاء.

ونجح نبيل لعمارة في تحويل ضربة الجزاء إلى هدف قاتل سمح لاتحاد بلعباس بالتتويج بأول كأس ممتازة في تاريخه.