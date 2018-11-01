لمح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إلى أن مسالة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة قد حسم فيها.

وقال سيدي السعيد في كلمته خلال توقيع الاتحاد ومنظمات أرباب العمل على لائحة الانضمام للجبهة الشعبية القوية "نحن لا نقول أن الرئيس سيترشح لرئاسيات 2019، بالنسبة لنا هو رئيس وسيكمل مهمته فقط".

وأضاف سيدي السعيد أنه يعتبر تاريخ 19 أفريل 2019 شكليا، مضيفا أن هذا اليوم سيكون حفلا بالنسبة للجزائريين -حسبه-.

كما أكد سيدي سعيد، أن توقيع الاتحاد ومنظمات أرباب العمل على لائحة الانضمام "للجبهة شعبية قوية"، ليس نابع من "نفاق" بل نابع عن "قناعة" مصدرها الاعتراف بالإنجازات المحققة.

وأضاف رئيس المركزية النقابية أن التوقيع نابع عن قناعة راسخة بمضمون أهداف الجبهة الشعبية القوية التي دعا إليها رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد في 20 أوت المنصرم لاسيما ما تعلق"بإحباط كل المناورات السياسوية ومحاولات زعزعة استقرار صفوفنا من خلال تأويلات مغلوطة أو متعارضة مع تعاليم ديننا الحنيف من جهة وكمواجهة كل هذه الآفات التي تنخر اقتصادنا و مجتمعنا من جهة أخرى".

واعتبر أن التوقيع على هذه اللائحة يترجم "الإرادة القوية" التي من شأنها المساهمة في "دعم النتائج المحققة بفضل مختلف برامج رئيس الجمهورية لاسيما في مجال ترسيخ قيم الجمهورية الديمقراطية و الاجتماعية وقيم التطور الاقتصادي وتكريس و تقوية مكانة الجزائر في المحافل الدولية".