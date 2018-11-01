قالت ابنة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقال مصدران أمنيان يوم الخميس إن قوات الأمن المصرية اعتقلت عائشة إحدى بنات الشاطر.

وعائشة واحدة من ست نساء ألقي القبض عليهن خلال ليل الأربعاء ويوم الخميس إحداهن المحامية هدى عبد المنعم عضو جماعة الإخوان المحظورة الآن.

وقالت حفصة الشاطر شقيقة عائشة إن قوات الأمن اقتحمت شقة والدها حوالي الساعة الحادية عشر من ليل الأربعاء (2100 بتوقيت جرينتش) واقتادت شقيقتها وزوج شقيقتها إلى مكان غير معلوم.

وأضافت أنها لا تعرف سبب اعتقال شقيقتها، مشددة على أن أفراد أسرة الشاطر لا يعملون بالسياسة الآن.

وكان خيرت الشاطر نائبا أول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقت إلقاء القبض عليه في جويلية عام 2013 بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه.

ورشحت جماعة الإخوان المسلمين مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012 بعد أن حالت سابقة صدور حكم بسجن الشاطر دون ترشحه للمنصب.

وقالت جهاد بدوي ابنة هدى عبد المنعم إن والدتها اعتقلت في الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس. وأشارت إلى أن والدتها مُنعت من السفر قبل نحو خمس سنوات بعد أن تحدثت في مؤتمر في أوروبا عما وصفته بعنف قوات الأمن ضد المحتجين على عزل مرسي.

وقالت جهاد بدوي إن قوات الأمن لم تبرز قرارا من النيابة العامة بضبط وإحضار والدتها كما لم تذكر سببا لاعتقالها.

وقالت إن الأسرة تشعر بالقلق على صحة والدتها التي قالت إنها تعالج من جلطة في الساق. وعبرت عن خشيتها من ألا تتمكن من تناول العلاج في مكان احتجازها.

وفازت جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات التي أجريت بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما أمضاها في الحكم.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو قائد الجيش عزل مرسي وفي العام التالي انتخب رئيسا.

وبعد الإطاحة بمرسي ألقي القبض على أغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين وآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.