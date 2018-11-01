اشرف الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) على حفل اقيم بمناسبة الذكرى ال64 لاندلاع ثورة اول نوفمبر المجيدة على شرف اطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين و المتقاعدين و بحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني .



و اوضح البيان ان هذا الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني "يندرج في اطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي الى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة و تخليدا لارواح الشهداء الامجاد" و حضره كل من السادة رئيس مجلس الامة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري و الوزير الاول و اعضاء من الحكومة الى جانب شخصيات وطنية و مجاهدين .



و اضاف البيان انه خلال هذا الحفل "استمع الحضور الى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري كما تم تنظيم معرض للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها الى غاية الاستقلال ".



و اختتم الحفل, كما جاء في البيان, "بعروض شيقة للالعاب النارية مع متابعة شاشة عرض ضخمة بثت صور و اشرطة تخليدا للمناسبة المجيدة" .