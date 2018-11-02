لم يعد مستبعدا أن يضطر زوار وأطباء وممرضو مختلف أجنحة استعجالات مستشفى محمد بوضياف بالمدية، للاستعانة بالمظلات أو المطريات من أجل الاحتماء من تسربات الأمطار عبر أسقف الأروقة وقاعات الفحص والانتظار. وقد كشفت الأمطار المتهاطلة في المدة الأخيرة عن حجم هذه التسربات خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. هذا المستشفى كان محل زيارة مفاجئة قبل أيام من قبل والي المدية الجديد، والذي لاحظ فيه الكثير من المآخذ، وقد آلت فيه الخدمات الصحية من سيئ إلى أسوأ باعتراف الجميع.