قررت السلطات الأمنية والمدنية إجراءات جديدة وتفعيل إجراءات قديمة في مواجهة تهريب الوقود إلى دول الجوار في الجنوب. وكشف مصدر عليم أن جهات عدة معنية بمكافحة تهريب الوقود، أبرزها الجيش الوطني الشعبي، الجمارك، الأمن والدرك وشركة نفطال، بالإضافة إلى العدالة.

قررت شركة نفطال تفعيل العمل بإجراء قديم بدأ العمل به سنة 2010، لكن تنفيذه تراجع بفعل تراخي محطات الخواص الخاصة بالوقود، وهو تحديد حد أقصى للسيارات من الوقود في كل عملية تعبئة لا يزيد عن 80 لتر بنزين أو ”ديزل” بالنسبة للسيارات، و200 لتر بالنسبة للشاحنات.



الإجراء الجديد الثاني والمهم هو عدم منح تراخيص إضافية لمحطات الوقود في مناطق قريبة من الجنوب، بسبب زيادة شبهات استغلال بعض المحطات في تزويد مهربي الوقود. كما قررت جهات أمنية في الجنوب حظر تركيب خزانات وقود إضافية في السيارات والشاحنات، حيث صدرت تعليمات ولائية لأصحاب محالات إصلاح هياكل السيارات والشاحنات وكذا أصحاب محلات اللحام المعدني بعدم تركيب خزانات إضافية على الشاحنات والسيارات، لأن أغلب من يطلب تركيب خزانات وقود إضافية يكون هدفه بيع الوقود لمهربين أو تهريبه.



أما الإجراء الثالث الذي اتُّخذ على مستوى مصالح الجمارك، فيتعلق بعدم بيع السيارات والشاحنات التي تتم مصادرتها أثناء عمليات مكافحة تهريب الوقود في الولايات الحدودية، ونقلها لبيعها في مزادات علنية في ولايات داخلية.



والإجراء الرابع يتعلق بقطاع العدالة، إذ قررت وزارة العدل تشديد إجراءات المتابعة القضائية ضد المتهمين بالتهريب، حيث تقرر إحالة كل المتهمين في قضايا التهريب إلى قضاة التحقيق من أجل تحويل ملفاتهم إلى محاكم الجنايات لتشديد العقوبة، وشددت تعليمة من وزارة العدل على ضرورة عدم التسامح مع المتهمين المسبوقين قضائيا أو من تثبت التحقيقات أنهم يديرون شبكات للتهريب.



ويُتابَع عشرات المتهمين في قضايا تهريب وقود في محاكم ولايات أدرار، تمنراست، إليزي، بعضهم يقضي عقوبات في سجون عين صالح وتمنراست وأدرار، أغلبهم عجزوا عن تسديد قيمة الغرامات الجمركية التي فُرضت عليهم، حيث تقرر حسب مصدر من مجلس قضاء تمنراست تشديد إجراءات الإكراه البدني ضد المهربين العاجزين عن تسديد قيمة الغرامات الجمركية في إطار تحصيل مستحقات الخزينة العمومية.



وعلى صعيد ميداني أوقف الجيش في عملية عسكرية قرب الحدود الجزائرية النيجرية 14 مهربا في الفترة بين جوان وأوت 2018، كان بعضهم على متن شاحنات بعضها محمل بـ5 آلاف لتر من الوقود المعد للتهريب إلى النيجر، والبعض الآخر في سيارات من نوع ”تويوتا أف جي 55” و ”تويوتا أف جي 60”.



