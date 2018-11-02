توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة، الخميس، عن عمر 45 عاما، بعد تعرضه لنوبة قلبية.

ونعت وزارة الثاقفة الأردنية الفنان الراحل في بيان، معتبرة أن "فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد".

وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب: "أنعي إليكم الزميل والصديق ماجد الزواهرة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم (الخميس)، وخالص العزاء لعائلته وعشيرة الزواهرة والزملاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته"، حسبما ذكر موقع "الغد الأردني".

ولد الزواهرة في 25 ديسمبر 1973 وتميز بأدواره في المسلسلات البدوية شأنه شأن والده الراحل الفنان محمد الزواهرة الذي قدمه للوسط الفني من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة. وعرف الزواهرة من خلال عدد من الأعمال الفنية المحلية التي شارك بها، مثل "صقور لا تلهث" و"كن صديقي" و"نهيل"، إضافة إلى مسلسل "الطوفان"، الذي عرض على عدد من المحطات الفضائية العربية.