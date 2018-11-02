كثيرون هم محبو فاكهة الرمان، فهي تعمل على إيقاف نمو الخلايا السرطانية، وخصوصاً سرطان البروستات، وتحمي ذاكرة الإنسان، وتمنع الإصابة بمرض الزهايمر.

ويساعد الرمان على التقليل من الإصابة بالتهابات المعدة، وهو مفيد للأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي، إضافة إلى فوائد كثيرة غيرها.

ولكن ماذا عن قشور الرمان؟ هي بدورها مفيدة في علاج التهاب الحلق واللوزتين، كما تحسّن قشور هذه الفاكهة صحة الفم واللثة والأسنان، ترطب البشرة وتحارب التجاعيد، تقوي الشعر والمفاصل، تساعد في التخلص من الوزن الزائد وتحمي الإنسان من أمراض القلب.

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