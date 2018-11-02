يواصل الفنان المغربي سعد لمجرد تحقيق النجاحات، رغم الأزمة التي يعيشها مع ازدياد تهمّ الاغتصاب.

إذ حققت أغنية سعد لمجرد الأخيرة بعنوان "كازابلانكا"، التي أصدرها باللغة الفرنسية، أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهي أول أغنية لفنان عربي بلهجة فرنسية تحصد هذه النسبة.

وكان سعد قد اختار اللغة الفرنسية على خطى النجوم العالميين، ومن أجل ابتكار أفكار جديدة من ناحية تقديم الأغنيات المنفردة.

رغم الأزمات التي يمر بها والانتقادات التي تتوجه له يوميا بسبب قضيته، إلا أن نجاحه في ازدياد مستمر رغم الاتهامات.