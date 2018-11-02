كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن المدرب السابق لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان وجه رسالة إلى جماهير نادي يوفنتوس، من خلال مقطع فيديو، تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال تصريحات له، قال زيدان :"مرحبا بالجميع من مدريد، أتمنى أن تكونوا بخير، أتمنى أن أذهب لإيطاليا قريبًا وأقضي بعض الوقت معكم، تحياتي للجميع، فورزا يوفنتوس".

وكانت تقارير صحفية قد ألمحت إلى إمكانية عودة زيدان إلى يوفنتوس، في منصب إداري، خاصة بعد رحيل جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي للبيانكونيري، بشكل رسمي عن النادي.