ستحصل "الجزائرية للمياه" 9 ملايير دج من مستحقاتها لدى البلديات على المستوى الوطني قبل نهاية السنة الجارية.

وقال اسماعيل عميروش، المدير العام للجزائرية للمياه ، على هامش تدشين مقر وحدة معسكر أمس الخميس بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة أنه "بفضل تعليمة الوزير الأول للمراقبين الماليين للبلديات بتسوية الديون المستحقة على البلديات للمؤسسة و تعاون وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية ينتظر أن يتم تحصيل 9 ملايير دج من ديون البلديات قبل نهاية السنة الجارية".

وصرح عميروش أن "الجزائرية للمياه" شرعت في اتخاذ تدابير لتحصيل مستحقاتها المقدرة بـ 50 مليار دج بينها ما بين 28 و 30 مليار دج تعد "قابلة للتحصيل" و هو ما شرعت فيه الوحدات المنتشرة بالولايات و حققت بعضها "نتائج جيدة تجاوزت 110 بالمائة من أهدافها".

وأشار إلى أن "مؤسسة الجزائرية للمياه بعد تخلصها من مشكل عدم وفرة المياه بفضل المشاريع العملاقة التي أنجزتها الدولة في كل الولايات تركز حاليا على تحسين التسيير لشبكة الماء الصالح للشرب و تحسين نوعية المياه و التقليل من نسبة المياه الضائعة حاليا و المقدرة بـ 30 بالمائة من حجم المياه المعبئة".

وذكر المدير العام لـ "الجزائرية للمياه" بأن "نسبة الـ 30 بالمائة من المياه الضائعة تتشكل أساسا من 50 بالمائة من التسربات و 50 بالمائة من الربط العشوائي وهما ظاهرتان تعمل المؤسسة على القضاء عليهما بتجنيد و تعبئة كل القدرات المادية و البشرية المتوفرة لديها".