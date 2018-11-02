تأجيل مقابلة اتحاد الجزائر مع شبيبة القبائل

رياضة
2 نوفمبر 2018 () - ك.ب / وأج
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 أجلت مقابلة القمة بين اتحاد الجزائر و شبيبة  القبائل، لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى (موبيليس) لكرة  القدم، بـ 24 ساعة، أي إلى تاريخ 6 نوفمبر الجاري بملعب عمر حمادي (الجزائر)، ابتداء من الساعة الـ 45: 17سا، حسب ما أفادت  به سهرة أمس الخميس رابطة كرة القدم المحترفة، عبر موقعها الرسمي على شبكة  الأنترنت .

وينفرد فريق اتحاد الجزائر (26 نقطة)، مؤقتا بصدراة الترتيب، عقب الفوزالذي حققه "أبناء سوسطارة"  يوم الثلاثاء خارج القواعد على حساب أولمبي المدية  بنتيجة (3-1)، متقدما على شبيبة القبائل  في المركز الثاني بمجموع 23 نقطة، والتي ستلعب مقابلتها المتأخرة- داخل  القواعد-  ضد شباب قسنطينة يوم 19 نوفمبر الجاري .

وتنطلق الجولة الـ 13 من عمر البطولة يوم الإثنين المقبل ببرمجة مقابلتين  بين كل من نصر حسين داي مع أولمبي المدية و شباب برج بوعريريج مع وفاق سطيف، قبل مواصلة بقية مقابلات الجولة يوم  الثلاثاء، على أن تقام المقابلة الأخيرة من هذه الجولة بين مولودية بجاية و  مولودية الجزائر يوم 17 نوفمبر الجاري بملعب الوحدة المغاربية ابتداء من  الساعة الـ 00: 18 .

 

- برنامج الجولة الـ 13 :

 

- الإثنين 5 نوفمبر: 

- ملعب 20 أوت 1955 : نصر حسين داي  - أولمبي المدية  00: 16سا 

- ببرج بوعريريج  : شباب برج بوعريريج  - وفاق سطيف  00: 16سا (دون  جمهور)

 

 - الثلاثاء 6 نوفمبر :

- بقسنيطنة:  شباب قسنطينة   -   مولودية وهران    (00: 17سا)

- بتاجنانت: دفاع تاجنانت  - جمعية عين مليلة  (00: 17سا)

ببلعباس: اتحاد بلعباس -  نادي بارادو         (00: 17سا)

- الجزائر(عمر حمادي): اتحاد الجزائر  - شبيبة القبائل    (45: 17سا)

- بشار : شبيبة الساروة     -  شباب بلوزداد  (  00: 18سا) 

 

 - السبت 17 نوفمبر: 

- ببجاية : مولودية بجاية       -  مولودية الجزائر   (00: 18سا) .

 

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