أجلت مقابلة القمة بين اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى (موبيليس) لكرة القدم، بـ 24 ساعة، أي إلى تاريخ 6 نوفمبر الجاري بملعب عمر حمادي (الجزائر)، ابتداء من الساعة الـ 45: 17سا، حسب ما أفادت به سهرة أمس الخميس رابطة كرة القدم المحترفة، عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت .

وينفرد فريق اتحاد الجزائر (26 نقطة)، مؤقتا بصدراة الترتيب، عقب الفوزالذي حققه "أبناء سوسطارة" يوم الثلاثاء خارج القواعد على حساب أولمبي المدية بنتيجة (3-1)، متقدما على شبيبة القبائل في المركز الثاني بمجموع 23 نقطة، والتي ستلعب مقابلتها المتأخرة- داخل القواعد- ضد شباب قسنطينة يوم 19 نوفمبر الجاري .

وتنطلق الجولة الـ 13 من عمر البطولة يوم الإثنين المقبل ببرمجة مقابلتين بين كل من نصر حسين داي مع أولمبي المدية و شباب برج بوعريريج مع وفاق سطيف، قبل مواصلة بقية مقابلات الجولة يوم الثلاثاء، على أن تقام المقابلة الأخيرة من هذه الجولة بين مولودية بجاية و مولودية الجزائر يوم 17 نوفمبر الجاري بملعب الوحدة المغاربية ابتداء من الساعة الـ 00: 18 .

- برنامج الجولة الـ 13 :

- الإثنين 5 نوفمبر:

- ملعب 20 أوت 1955 : نصر حسين داي - أولمبي المدية 00: 16سا

- ببرج بوعريريج : شباب برج بوعريريج - وفاق سطيف 00: 16سا (دون جمهور)

- الثلاثاء 6 نوفمبر :

- بقسنيطنة: شباب قسنطينة - مولودية وهران (00: 17سا)

- بتاجنانت: دفاع تاجنانت - جمعية عين مليلة (00: 17سا)

ببلعباس: اتحاد بلعباس - نادي بارادو (00: 17سا)

- الجزائر(عمر حمادي): اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل (45: 17سا)

- بشار : شبيبة الساروة - شباب بلوزداد ( 00: 18سا)

- السبت 17 نوفمبر:

- ببجاية : مولودية بجاية - مولودية الجزائر (00: 18سا) .