أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس، بعين قزام، (12) مهربا وحجزت (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف مخزنين (02) للذخيرة،(12) كلغ من مادة(TNT)، معدات التفجير، كمية من الذخيرة، سيارة(01) رباعية الدفع و (01) مطرقة ضاغطة، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي، أنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثر عمليات بحث وتفتيش، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 نوفمبر 2018 بعين قزام ، (12) مهربا و حجزت (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف مخزنين (02) للذخيرة ،(12) كلغ من مادة(TNT)، معدات التفجير، كمية من الذخيرة، سيارة(01) رباعية الدفع و (01) مطرقة ضاغطة".

وأضاف البيان أنه "في نفس السياق أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بالوادي و بسكرة، مهربين(02) وحجزت (74) قنطارا من مادة التبغ و (03)شاحنات و (1320) وحدة من مختلف المشروبات فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب لكميات من الوقود تقدر بـ(11924) لتر بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف وحجزوا مركبتين(02)".

من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بالطارف، ثلاثة (03) غطاسين دون رخصة، وضبطوا معدات للغطس، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (79) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط ،تلمسان، النعامة، ورقلة وعين قزام.