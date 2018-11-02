ستسجل اضطرابات في توزيع مياه الشرب في شرق ووسط ولاية الجزائر وذلك ابتداء من يوم الأحد 4 نوفمبر و إلى غاية الخميس 8 نوفمبر 2018 بسبب أشغال صيانة دورية على مستوى مصنع تحلية المياه البحر الحامة.

وأوضح بيان للشركة الجزائرية للمياه (سيال) أن المناطق الواقعة شرق ووسط العاصمة، ستسجل اضطرابا في التزود بمياه الشرب ابتداء من منتصف يوم 4 نوفمبر على 00:00 سا وإلى غاية التاسعة صباحا (00: 9سا) من يوم الخميس 8 نوفمبر، وذلك راجع ـ حسب البيان ـ إلى أشغال "الصيانة الدورية على مستوى مصنع الحامة الذي تشرف عليه شركة تحلية مياه البحر للحامة (HWD).

و أكدت سيال أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل "تعويض جزئي و في حدود الإمكان" لهذا الاضطراب الذي سيمس جزء من سكان العاصمة. وعليه ستضع الشركة في خدمة المؤسسات العمومية و الاستشفائية نظام صهاريج لتزودهم بحاجتهم بالمياه.

وطمأنت سيال زبائنها أنه سيتم الالتزام بمدة الصيانة وعودة الخدمة في الآجال المحددة سالفا،ووضعت رقم مجمعها الهاتفي 15.94 للرد على انشغالات المواطنين على مدار 24سا و 7/7 أيام.