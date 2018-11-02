هاجمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، موضحة أن القاهرة اعتقلت مؤخرا ما لا يقل عن 19 من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه حتى الآن تم اعتقال ما لا يقل عن ثماني نساء و11 رجلا في مداهمات بدأت في الساعات المبكرة من صباح اليوم.

وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات دفعت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة بارزة لحقوق الإنسان تقدم المساعدة القانونية، وتقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، دفعتها إلى تعليق أنشطتها، نتيجة للبيئة العدائية تجاه المجتمع المدني في مصر.

وأضافت المنظمة أنه من بين هؤلاء الذين اعتقلوا، المحامية هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاما، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعليق أنشطتها الحقوقية نتيجة للمناخ الحالي في مصر الذي يتعارض مع العمل في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بتدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.