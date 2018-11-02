صرح شريف ملال رئيس نادي شبيبة القبائل للموقع الإلكتروني للفريق إنه يرفض تغيير البرمجة الذي أحدثته الرابطة الوطنية لكرة القدم على لقاء "الكناري" أمام اتحاد العاصمة من يوم الإثنين 5 نوفمبر إلى يوم الثلاثاء 6 نوفمبر مبديا استياءه من رئيس الرابطة الذي وصفه بـ "العاجز" عن أداء مهامه مؤكدا بالمناسبة عن نيته توجيه رسالة لبقية رؤساء الأندية لعقد اجتماع طارئ لسحب الثقة من مدوار رئيس الرابطة الوطنية.

فتح رئيس نادي شبيبة القبائل شريف ملال النار على رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار، في تصريح لموقع فريق شبيبة القبائل الذي وصفه بالعاجز عن أداء مهامه و إنه جاء لخدمة مصالح البعض على حساب الآخرين.

ورفض رئيس الشبيبة إجراء اللقاء أمام اتحاد العاصمة يوم الثلاثاء مبديا تمسكه بإجرائه يوم الإثنين كما حدد أنفا على أن يجرى اللقاء الآخر أمام نصر حسين داي يوم الجمعة 9 نوفمبر . كما كشف رئيس الشبيبة في تدخل على الموقع الإلكتروني للشبيبة أنه يعتزم توجيه دعوة لرؤساء الأندية لعقد اجتماع طارئ سيدور حول موضوع سحب الثقة من رئيس الرابطة "العاجز عن أداء مهامه و جاء لخدمة أغراض معينة" .