استأنف الدولي الجزائري يوسف عطال التدريبات مع فريقه نيس (الرابطة الأولى الفرنسية), بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يشارك في لقاء فريقه ضد أميان يوم غد السبت، في لقاء الجولة 12 من البطولة المحلية, حسبما أفاد به نادي جنوب فرنسا، اليوم الجمعة.

وكتب النادي الفرنسي في بيان على موقعه الرسمي: ''استأنف اللاعب يوسف عطال التدريبات الجماعية مع زملائه بعد تعافيه من الاصابة وسيكون تحت تصرف المدرب باتريك فييرا''.

وغاب الظهير الأيمين الجزائري عن اللقاءين لفريقه أمام كل من بوردو في البطولة (فوز 1-0) وأوكسير في كأس الرابطة (فوز 3-2).

ومن المنتظر أن يكون اللاعب السابق لنادي بارادو ضمن قائمة اللاعبين المدعوين لخوض لقاء الخضر ضد الطوغو بالعاصمة لومي, في ال18 من شهر نوفمبر في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.