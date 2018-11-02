اختفت جزيرة "إسانبا خاناكيتا كوجيما" الصغيرة بالقرب من شواطئ اليابان ولم يتبق منها أي أثر.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن " الجزيرة غير المأهولة بالسكان اختفت على الأرجح تحت المياه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزيرة كانت واحدة من 158 جزيرة أطلقت عليها الحكومة اليابانية اسما في عام 2014 من أجل تأكيد حقوقها في هذه المناطق وتوسيع المنطقة الاقتصادية. وإلى هذه اللحظة فإن جميع هذه الجزر غير مأهولة بالسكان.

ووفقا لأحد السكان المحليين، فإنه لفترة طويلة تجنب الصيادون جزيرة كوجيما، كون أنظمة الملاحة اعتبرتها صخرة كبيرة تحت المياه.

ويشار إلى أن الجزيرة الصغيرة التي اختفت تقع إلى الغرب من جزر كوريل ريدج إيتراب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي.