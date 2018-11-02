قال أسقف المنيا المصرية لوكالة "رويترز" إن 7 من الأقباط قتلوا وأصيب 14 آخرون في هجوم على حافلة متجهة إلى دير "الأنبا صمويل" بمركز العدوة بالمحافظة. وقالت وكالة أعماق أن تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المني في مصر.

كما قال المتحدث باسم الكنيسة المصرية أن "حادث إرهابي تعرض له مسيحيون وسط مصر أسفر عن سقوط شهداء ومصابين".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت في طريقها من محافظة سوهاج إلى الدير في المنيا، حين تعرضت لإطلاق النار، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة.

و أكد مصدر أمني مصري أنه تم إغلاق الطريق الرئيسي "لدير الأنبا صموائيل طبقاً للتعليمات الأمنية .. وجرت ملاحقة منفذي العملية وسط تواجد أمني مكثف".

من جهته، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"بالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأياد غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك".

وأكد السيسي "عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة".