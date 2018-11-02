لم تعد لحصيلة إنجازات حكم الرئيس بوتفليقة منذ 1999، التي قام بإعدادها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أي معنى ولا أثر. فقد تخلّى الرئيس عن عمل ولد عباس وقيادة الأفالان، وقرّر الدفاع عن "حصيلته" بنفسه في رسالة إحياء الذكرى الـ 64 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر.

يركز ولد عباس كثيرا على "إنجازات الرئيس" في كل المناسبات التي يظهر فيها، فقد اعتبرها "سلاحا لنّا في سنة 2019 وورقة طريق لبوتفليقة من 2020 إلى 2030". وكان هذا الكلام في مارس 2018، تاريخ الإعلان عن إعداد الحصيلة موازاة مع السنة الأخيرة للعهدة الرابعة.

تسعة أشهر وعملية جرد الإنجازات لم تنته في "الحزب العتيد"، فالعمل "كبير جدا"، حسب ولد عـبّاس، وحتى لجنة الصياغة التي تكفلت بـ"الحصيلة" هي الأخرى ثقيلة بالنظر إلى أعضائها، فهي تتكون من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس لجنة الإطارات في الأفالان حبة العقبي ومستشار رئيس الجمهورية بن أعمر زرهوني، إلى جانب 6 وزراء حاليين في الحكومة وخمسة وزراء سابقين، أيّ 11 وزيرا، فضلا عن أعضاء المكتب السياسي ورؤساء اللجان البرلمانية من غرفتي البرلمان.

جرد وصياغة "إنجازات بوتفليقة" كان سينتظره عمل آخر يتعلق بإنشاء هيئة وطنية لمتابعة برامج الرئيس بوتفليقة، وقصد ولد عباس الحديث عن برامج وليس برنامج واحد، لأن الرئيس بوتفليقة، حسبه، كان له في كل عهدة برنامج خاص، وهذه "البرامج والحصيلة هي مستقبل الأجيال القادمة لجزائر ما بعد البترول، وستعرض على الشعب الجزائري حتى نكون في أريحية من أمرنا".

خرجة ولد عباس بـ "ضرورة جرد إنجازات الرئيس" رافقتها تساؤلات كثيرة، عن جدواها ومصدرها، أما سببها فهو واضح "الإجابة عن المتسائلين من المعارضة عن مصير 1000 مليار دولار التي صرفت في عهدة حكم بوتفليقة". وعلمت "الخبر" أن جمال ولد عـبّاس رصد غلافا ماليا معتبرا لطبع ونسخ حصيلة الرئيس في مجلدات، وكان يحضر لها احتفالا كبيرا للإعلان عنها في الأيام القادمة، لكن شاء بوتفليقة أن يمحو عمل ولد عباس بجرة قلم في رسالة 1 نوفمبر، فدافع عن حصيلته دون الحاجة إلى حفل ولا مجلدات.

وتناول بوتفليقة في الرسالة المحاور الثلاثة التي ارتكز عليها ولد عباس في جرد الإنجازات، وهي السلم والمصالحة الوطنية، التنمية والمديونية. وقال بوتفليقة في رسالته وهو يدافع عن مسيرته في الحكم وحصيلة إنجازاته، ربما لاقتناعه أن ولد عباس لم يوفق في تسويقها بالشكل اللاّئق:"إنكم شرفتموني بثقتكم الغالية قرابة 20 سنة قبل اليوم، في ظروف وطنية صعبة وفي محيط دولي تنكر لنا ووضعنا تحت حصار غير معلن. ولقد توكلنا على الله معا واستلهمنا معا من مراجعنا السمحة ومن قيم بيان ثورة نوفمبر الـمجيدة وتوصلنا، ولله الحمد، إلى تصويب الأمور، وإلى الدخول في مرحلة من إعادة بناء ما دمر، والعمل بغية تحقيق الكثير من طموحاتكم الـمشروعة".

وتابع بوتفليقة:"أجل حققنا السلم والمصالحة الوطنية وعادت السكينة والأمن عبر كل ربوع الجزائر، من حيث هما الشرطان الأَساسيان لأي تنمية أو بناء أو تقدم. وعادت هيئات ومؤسسات الدولة إلى النشاط القوي في الشرعية الـمكتملة بالاحتكام دوريا إلى صناديق الاقتراع على كل المستويات، وفضلا عن ذلك تولينا إصلاح جهاز العدالة والتشريع لدولة الحق والقانون وتوجنا المسيرة هذه بتعديل عميق لدستور بلادنا، تعديل عزز حقوق الـمواطنين وحقوق المرأة، بصـفة خاصة، ومكـونات الهـــوية الوطنية ولاسيما منها اللغة الأمازيغية المشتركة بين جميع الجزائريين".

وفي محور السلم والمصالحة، أضاف بوتفليقة دائما:"وفي نفس المسيرة، عززنا قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بإمكانيات بشرية ومادية جعلت منه جيشا محترفا بأتم معنى الكلـمة ودرعا قويا يحمي أمن البلاد والعباد والسيادة الترابية للجزائر".

وفي الشق الثاني المتعلق بالتنمية، ذكر بوتفليقة بأن "الجزائر عاشت طوال هذين العقدين كذلك مسارا تنمويا شاملا عبر كل ربوع التراب الوطني، مسارا لا يمكن لأي جاحد كان أن يحجبه بأية حجة كانت. نعم، لقد تراجعت البطالة بثلثين من نسبتها وتضاعفت الثروة الوطنية قرابة ثلاث مرات في نفس المرحلة. كما أنجزت الجزائر خلال هذين العقدين من الزمن ضعف ما كانت تملكه من حيث قدراتها التعليمية والتكوينية من خلال إنجاز أزيد من1000 ثانوية، وأكثر من2000 إكمالية، وكذا أكثر من 30 جامعة، وهي كلها إنجازات تسمح اليوم لأزيد من ربع شعبنا بالذهاب يوميا إلى المدارس والجامعات ومراكز التكوين. وتعززت هذه الإنجازات في مجال التنمية البشرية بقرابة 150 مستشفى ومركزا صحيا متخصصا عبر كل الولايات".

وأشار الرئيس إلى أنه "في مجال السكن، فإن بلادنا التي كانت تملك سنة 1998 حظيرة من 5 ملايين مسكن، أنجزت منذ ذلك التاريخ إلى اليوم أزيد من 4 ملايين مسكن جديد، وهي تعمل الآن من أجل استكمال الأشغال على قرابة مليون سكن هي في طور الإنجاز. وفي نفس هذا الظرف الزمني جسدت الجزائر بكل جد تمسكها بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني من خلال إجراءات وإنجازات عديدة نذكر منها تحسين الأجور ومعاشات التقاعد ومنحا عديدة للـمعوزين، وكذا تحويلات اجتماعية هامة تصل إلى أزيد من 20 % من ميزانية الدولة سنويا".

وعن المديونية التي اعتبرها ولد عباس أهم إنجاز تحقق في عهدة فترة الرئيس بوتفليقة بعد السلم والمصالحة، أفاد الرئيس بأن "مسيرة البناء والتشييد تعرضت لصدمة بانهيار رهيب لأسعار النفط قبل أربع سنوات من اليوم. غير أنه، وبحمد الله، لم ينجر عن هذه الأزمة العالمية المؤدية إلى تدني أسعار النفط توقفُ مسارنا التنموي ولا مآلُ بلادنا إلى معاناة مغبة المديونية الخارجية ولا إلى مأساة إعادة الهيكلة الاقتصادية تحت قهر الـمؤسسات الـمالية العالـمية كما وقع ذلك لعدد من الدول المنتجة للمحروقات. فلئن اجتنبنا تلك الويلات، فإن ذلك كان بفضل إقدامنا على تسديد المديونية الخارجية مسبقا وتكوين ادخار داخلي معتبر، وتم اللجوء إلى الاستدانة الداخلية بكل سيادة وحرية".