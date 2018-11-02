كشف مصدر عليم أن طفلة جزائرية كانت رفقة والديها متجهة إلى شبابيك التأشير على جوزات السفر بمعبر الحدود بوشبكة بلدية الحويجبات بتبسة أصيبت أمس الجمعة بشضايا طلق ناري على مستوى اليد وقد حولت على جناح السرعة إلى قسم الأستعجالات الطبية بالمؤسسة الأستشفائية بوقرة بولعراس بتبسة أين قدمت لها الأسعافات وغادرت المستشفى في حالة صحية جيدة ، ويضيف ذات المصدر أن أحد عناصر فرقة تونسية قريبة من منطقة بوشبكة التونسية أمتار قليلة على معبر الحدود الجزائري كان بصدد ترصد مجموعة من الكلاب المتشردة في حملة صحية وقائية وعندما أطلق العيار الناري أصيبت الطفلة قبل دخولها قاعة إستقبال المسافرين وقد وقف عناصر الأمن التونسي على الحالة مؤكدين أن الوضعية تتعلق يإصابة عن طريق الخطأ.



من جهتها النيابة العامة بمجلس قضاء تبسة أصدرت أمرا بالتحقيق في الوقائع لتحديد المسؤوليات فيما أخطرت مصالح شرطة الحدود الجهات الأمنية الجزائرية في أمن ولاية تبسة في حينها