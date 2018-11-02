اختير هدف الدولي الجزائري رياض محرز في مرمي بيرنلي (5-0)، لحساب الجولة الـ9 من البطولة المحلية، ضمن قائمة المترشحين لجائزة أحسن هدف لشهر أكتوبر في البطولة المحلية حسبما أعلنته اليوم الجمعة الهيئة المسيرة للمنافسة.

وكان رياض محرز قد سجل الهدف الرابع لمانشستر سيتي بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 83.

والإضافة إلى هدف محرز، فقد اختارت الهيئة الفدرالية سبعة أهداف أخرى للتنافس على جائزة أجمل هدف ويتعلق الأمر بـ: ريكاردو بيرييرا (ليستر سيتي / إيفرتون), جيلفي سيغيردسون (ليستر سيتي / إيفرتون), أرون رامسي (فولهام / أرسنال), أندري شيرلي (كارديف سيتي / فولهام), روبيرتو بيرييرا (وولفيرهامبتون / واتفورد), بيار إمريك أوباميونغ (أرسنال / ليستر سيتي) وأنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد / إيفرتون).

وسيتم الكشف عن أفضل هدف في البطولة الانجليزية لشهر أكتوبر في الـ5 من شهر نوفمبر بعد الاستفتاء على الموقع الرسمي للاتحاد الانجليزي .

كما اختير أيضا هدف رياض محرز ضد بيرنلي ضمن قائمة أفضل هدف نادي مانشستر سيتي في شهر أكتوبر.